Плей-офф КХЛ: «Металлург» разгромил омский «Авангард» и сравнял счет в серии

Четвертый матч полуфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом» завершился полным разгромом сибиряков. Уральцы забросили в их ворота семь шайб.

В этой игре у магнитогорцев получалось всё. Они забивали голы в каждом периоде, в равных составах, в большинстве и меньшинстве. Это делали и российские хоккеисты хозяев и легионеры. Замена в третьем периоде голкипера Шимона Грубеца на Игоря Бобкова ничего в ходе игры для омичей не изменила. Дубль у «Металлурга» на счету Сергея Плотникова.

Единственную шайбу «Авангарда» провел Клим Костин. Он поразил ворота «Металлурга» в первом периоде при счете 0:2. Окончательный результат – 1:7.

«Однозначно мы ожидали лучшего старта от нашей команды. Даже при счете 0:2 мы одну шайбу отыграли, но затем последовали голы противника в большинстве, и у нас уже далее просто ничего не получалось. Сегодня все просто - они нас переиграли, они были лучше, но дальше будет пятый матч», - подвел итог игры главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч состоится в подмосковной Балашихе 26 марта.

Фото: КХЛ ТВ