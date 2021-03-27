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Плей-офф КХЛ: омский «Авангард» ответил «Металлургу» разгромом на разгром

Главная Спорт
Омск
09:49 27 Марта 2021
хоккей, кхл, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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«Авангард» вновь вышел вперед в полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Омичи разгромили уральцев на своем льду.

В Балашихе состоялся пятый матч серии. В четвертом «Металлург» разгромил сибиряков со счетом 7:1, а теперь «Авангард» ответил ему тем же.

Главной звездой матча стал канадец Корбэн Найт, на счету которого три гола. Первые две шайбы он провел в первом периоде. Сначала завершил контратаку после паса Риде Буше, а затем подставил клюшку под наброс Дамира Шарипзянова. Третий гол он забил уже в концовке матча в пустые ворота соперников.

«Для нас главным было забыть те 1:7, в прошлом матче мы показывали не свой хоккей. Нужно было перезагрузиться, и это удалось. Нам было приятно выйти тем же составом, что и в прошлой игре. Хартли (главный тренер Боб Хартли – Sibnovosti.ru) показал, что уверен в нас, продемонстрировал свое доверие», - сказал после игры автор хет-трика.

Еще одна шайба на счету Егора Чинахова – 4:0. Второй раз в серии вратарь «Авангарда» Шимон Грубец оставил ворота команды «сухими».

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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