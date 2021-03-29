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Омичи вышли в финал Восточной конференции КХЛ

Главная Спорт
Омск
08:02 29 Марта 2021
хоккей, кхл, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Авангард», разгромив «Металлург» в шестом матче серии плей-офф КХЛ, вышел в финал Восточной конференции. Серия завершилась со счетом 4-2.

Матч состоялся в Магнитогорске. Перелом в его ходе произошел в середине второго периода. К тому времени счет был 1:1 – его открыл омич Сергей Толчинский и сравнял Максим Карпов.

Но примерно за шесть минут во второй 20-минуке «Авангард» провел три шайбы. Сначала это сделал Егор Чинахов, реализовавший большинство. Затем игрок хозяев Михаил Пашнин в ходе борьбы на пятачке послал шайбу в сетку ворот своей команды. Наконец, Рид Буше завершил точным броском выход один на один, когда его команда оказалась в меньшинстве. Он продлил свою результативную серию до 15 матчей и, по данным сайта «Авангард», почти догнал Максима Сушинского (16 матчей с очками подряд в сезоне 2003/2004). Гол Алексея Емелина в самом конце игры установил окончательный счет – 5:1.

«Во втором мы забили в равных составах, меньшинстве и большинстве. С таким преимуществом несложно удержать победу. Сегодня сыграли по заданию, дисциплинированно», - сказал после игры главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

В финале Восточной конференции омичи сыграют с казанским «Ак Барсом». Первые две игры серии до четырех побед пройдут в Казани 3 и 5 апреля.

В минувшие выходные стало известно, что другой сибирский хоккейный клуб, новокузнецкий «Металлург», в полуфинале Кубка Петрова – плей-офф Высшей хоккейной лиги – сыграет с тюменским «Рубином». Первые матчи состоятся в Тюмени 30 и 31 марта.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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