Омский «Авангард» дважды обыграл «Ак Барс» в Казани в финале Восточной конференции КХЛ

Финальная серия плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги началась довольно неожиданно. Омский «Авангард» выиграли два матча в Казани у местного «Ак Барса».

Вторая игра прошла вчера и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет открыл во втором периоде белорусский защитник Кирилл Готовец после передачи Корбэна Найта. Он поразил ворота «Ак Барса» из круга вбрасывания.

«Кирилл Готовец просто в огне, у него, наверное, золотая клюшка. Надеюсь, что он ее не сломает. Но вообще он весь сезон усердно работал, старался, и сейчас вознагражден по заслугам», - сказал после матча главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

В третьем периоде Клим Костин удвоил преимущество гостей, когда они были в большинстве. Он подставил клюшку после броска Оливера Каски. Тот, в свою очередь, получил шайбу от Рида Буше, что позволило последнему продлить результативную серию до 17 матчей. Американец повторил рекорд КХЛ, принадлежащий Александру Радулову.

В первой игре серии «Авангард» также победил – 3:1. Сибиряки повели в серии 2-0. Третья игра пройдет в подмосковной Балашихе завтра.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»