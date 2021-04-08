Омский «Авангард» проиграл в домашнем матче плей-офф КХЛ «Ак Барсу»

Казанский «Ак Барс» сократил отставание от омского «Авангарда» в финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Третья игра серии прошла в Балашихе.

Исход игры решили два гола казанцев в ее начале. Уже на первой минуте Роман Рукавишников открыл счет, а на седьмой Дмитрий Воронков удвоил преимущество «Ак Барса». Единственное, что смогли сделать омичи – отквитать один гол. Во втором периоде Клим Костин подправил полет шайбы после броска Вилле Покки. Итог – 2:1 в пользу казанцев в матче и 2-1 в пользу «Авангарда» в серии.

«Непростое начало выдалось. Мы в первом периоде начали не так, как хотелось бы, отдали инициативу. Увы, такое случается в хоккее», - сделал вывод главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Вчера же новокузнецкий «Металлург» уступил в гостях тюменскому «Рубину» (3:6) в полуфинале Высшей хоккейной лиге. «Металлург» ведет в серии 3:2.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»