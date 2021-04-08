«Иртыш» и «Томь» разделили очки с конкурентами в борьбе за право остаться в ФНЛ

Омский «Иртыш» и томская «Томь» сыграли вничью свои матчи 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Они состоялись вчера.

«Иртыш» встречался в Жигулевске со своим прямым конкурентом в борьбе за право остаться в ФНЛ – тольяттинским «Акроном». Игрок хозяев Артур Газданов открыл счет в самом конце первого тайма. Во втором омичи сравняли счет благодаря автоголу Дмитрия Литвина. «Иртыш» мог и выиграть матч, но Илья Стефанович не смог реализовать пенальти.

Также со счетом 1:1 завершилась игра «Томи» с «Краснодаром-2». Томичи на домашнем стадионе спаслись в самом конце матча, гол забил Артем Симонян.

Напомним, ФНЛ по итогам сезона покинут команды, занявшие места с 17-го по 22-е. «Иртыш» находится на 18-м месте, отставая на два очка от «Акрона» и на три от «Краснодара-2». «Томь» идет 19-й.

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»