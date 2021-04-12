Гол Рида Буше в овертайме принес победу омскому «Авангарду» в игре полуфинала КХЛ

Пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» оказался самым драматичным. Он завершился в овертайме.

Игра состоялась в Казани. Гости вели в счете довольно продолжительное время после шайбы Семена Чистякова в первом периоде. Но во второй половине третьего периода хозяева за три минуты не только сравняли счет, но и вышли вперед. Обе шайбы провел Дмитрий Воронков. Причем, вторую – в тот момент, когда у «Авангарда» был удален Илья Ковальчук.

Звезда мирового хоккея исправил свою ошибку за 58 секунд до конца игры. В этот момент вратарь омичей был заменен на шестого полевого игрока. Точку же поставил Рид Буше в самом начале овертайма – 3:2 в пользу «Авангарда», как в этом матче, так и в серии.

«Несмотря на то, что овертайм продолжался недолго, мы видим, что наша физподготовка на очень высоком уровне Это приносит свои дивиденды; игроки продолжали атаковать, и в итоге забросили потрясающую шайбу», - подвел итог главный тренер омской команды Боб Хартли.

Следующая игра состоится в Балашихе 13 апреля.

Тем временем, другой сибирский хоккейный клуб – новокузнецкий «Металлург» - вышел в финал Высшей хоккейной лиги. Он переиграл в серии тюменский «Рубин» 4-2. В последней игре в Кузбассе хозяева были сильнее 4:3. Решающую шайбу провел в овертайме Даниил Ердаков. В финале «Металлург» встретится с победителем пары «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Динамо» (Санкт-Петербург). В этой серии счет 3-3.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»