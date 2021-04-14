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Омский «Авангард» вновь позволил «Ак Барсу» догнать себя в серии плей-офф КХЛ

Главная Спорт
Омск
07:45 14 Апреля 2021
хоккей, кхл, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Исход полуфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» решится в седьмом матче. Накануне «Ак Барс» выиграл в гостях и сравнял счет в серии – 3-3.

Обе шайбы в этом матче забил Кирилл Петров, отметивший таким способом свое 31-летие. На 45-й минуте он со Станиславом Гареевым выкатились на одного защитника омичей и реализовали момент. А на 59-й минуте Кирилл Петров точно бросил уже в пустые ворота «Авангарда» - 2:0.

Омичи за матч имели несколько хороших моментов. Например, Рид Буше не попал в, практически, пустые ворота. В третьем периоде шайба после броска Клима Костина угодила в штангу.

«Мы действовали сегодня хорошо, во втором периоде - может быть, немного пассивно, слишком много пространства им давали. В третьем уже вернулись к своей игре и достаточно хорошо его провели, но вот этот выход «два в одного» стоил нам поражения», - сказал после матча главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Любопытно, что в этой серии пока побеждают только гости. 15 апреля команды встретятся в Казани. Победитель сыграето в финале с московским ЦСКА.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

 

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