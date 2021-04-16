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Главный тренер «Авангарда»: «Никогда за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии»

Главная Спорт
Омск
09:16 16 Апреля 2021
хоккей, кхл, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В решающем матче с казанским «Ак Барсом» пришлось играть овертайм.

В основное время седьмого матча серии в столице Татарстана ни одна из команд не могла оторваться от соперника больше, чем на одну шайбу. «Авангард» вел 1:0 и 2:1, а «Ак Барс» - 3:2. У омичей в основное время точными бросками отметились Кирилл Семенов, Оливер Каски и Вилле Покка. Последний сравнял счет (3:3) на 49-минуте.

Овертайм не затянулся. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли уже в первой пятиминутке взял тайм-аут. Спустя чуть больше минуты после того, как команды вернулись на лед, Оливер Каски забил решающий гол. Сделал он это после прохода Сергея Толчинского и паса Александра Хохлачева. 4:3 в матче и 4-3 в серии.

«… Вся серия заслуживает экранизации. Никогда за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии», - поделился впечатлениями после матча Боб Хартли.

В финале «Авангард» встретится с московским ЦСКА.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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