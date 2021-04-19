Омичи одержали победу на старте финальной серии Кубка Гагарина

Первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги завершился неожиданно. В Москве омский «Авангард» крупно обыграл ЦСКА.

В первом периоде омичи выдержали стартовый натиск армейцев. Соотношение бросков в этом отрезке матча оказалось 34:11 в пользу хозяев. Но на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу гостей. Шайбу щелчком от синей линии послал в сетку ворот ЦСКА Егор Чинахов.

Во втором периоде преимущество «Авангарда» удвоил защитник Кирилл Готовец. В последней же 20-минутке ЦСКА сначала сократил разрыв в счете усилиями Андрей Локтионова. Но в середине периода омичи получили численное большинство. Для его реализации «Авангарду» хватило 12 секунд – гол забил Рид Буше. Окончательный счет 4:1 установил Илья Каблуков точным броском по пустым воротам соперников.

«Я считаю, что идеальных хоккейных матчей не бывает, но сегодняшний был близок к тому, чтобы таковым называться», - сказал после игры главный тренер омичей Боб Хартли.

Вторая игра серии состоится в Москве уже завтра. Напомним, что в полуфинальной серии с казанским «Ак Барсом» «Авангард» одержал все четыре победы в гостях.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»