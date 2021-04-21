Омский «Авангард» проиграл второй матч финальной серии Кубка Гагарина

Омский «Авангард» уступил ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Игра прошла в Москве.

Омичей подвели удаления. Например, в первом периоде Егор Чинахов получил «2+10» за атаку соперника в область головы. Первые три меньшинства «Авангард» выстоял, но в четвертом у москвичей отличился Максим Шалунов – главный снайпер плей-офф. Вторая шайба ЦСКА на счету Антона Слепышева. Она отлетела от него рикошетом в ворота после щелчка Артема Сергеева. Окончательный счет – 3:0 в пользу хозяев – установил Александр Попов на 47-й минуте.

«Сегодняшняя встреча, по большому счету, прошла так, как мы и думали, что она может пройти - это не стало для нас большим сюрпризом. Противник очень силен, и они повели в счете, после этого нам пришлось пытаться отыгрываться - мы открылись, и нас за это наказали», - подвел итог игре сайту клуба главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Счете в этой серии после двух матчей стал 1-1.

Неудача постигла вчера и другой сибирский хоккейный клуб – новокузнецкий «Металлург». В третьем матче финальной серии Высшей хоккейной лиги он уступил на домашнем льду «Югре» из Ханты-Мансийска (3:4). Исход игры решил хет-трик гостей Кирилла Пилипенко. В этой серии счет стал 3-0, «Югре» до общей победы осталось выиграть один матч.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»