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Омичи разгромно проиграли одному из лидеров ФНЛ

Главная Спорт
Омск
11:01 9 Мая 2021
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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«Иртыш» не смог оказать сопротивление «Оренбургу» в матче предпоследнего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Омичи были разгромлены на своем поле со счетом 0:4.

Начало разгрому положил в начале первого тайма Александр Эктов. Остальные три мяча были забиты в последние 16 минут игры – с игры, со штрафного и с пенальти.

«Оренбург» обеспечил себе второе итоговое место в турнирной таблице ФНЛ, дающее право перейти в Российскую премьер-лигу. «Иртыш» же покинет ФНЛ по итогам сезона. Последний матч чемпионата омичи проведут в гостях против красноярского «Енисея».

«Томь» после вчерашней победы над «Енисеем» 1:0 сохранила шансы остаться в ФНЛ. Сейчас у команды 40 очков. В последнем туре томичам необходимо дома обыграть «Нижний Новгород» и ждать осечек от тольяттинского «Акрона» и «Краснодара-2», у которых перед последним туром по 42 очка.

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»

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