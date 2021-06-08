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Омск проводит «Шелковый путь – 2021» 1 июля

Главная Спорт
Омск
09:52 8 Июня 2021
гонки, автомобиль, старт
Автор: Sibnovosti.ru
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Торжественная церемония старта международного ралли «Шелковый путь – 2021» пройдет в Омске 1 июля. График соревнований автогонщиков был подтвержден на заседании организационного комитета ралли, которое провел вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Предполагается, что со 2 по 4 июля участники гонок преодолеют участки на территории Омской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай. В последнем из этих регионов они пересекут монгольскую границу. 11 июля в Улан-Баторе ралли финиширует. При общем маршруте в 5,5 тыс. км спортивная дистанция составит 3,5 тыс. км.

В ноябре прошлого года сайт ралли сообщал о том, что гонки завершатся в китайском Урумчи. Но утвержденный маршрут исключил территорию КНР.

«Представители 45 стран примут участие в мероприятии. Всего более 1,5 тыс. человек», - сообщил участникам совещания Дмитрий Чернышенко.

В частности, предполагается участие неоднократный призера «Шелкового пути» россиянина Владимира Васильева, победителя 2018 года Язида Аль-Раджи из Саудовской Аравии, победителя 2019 года катарца Нассера Аль-Аттии и др.

Фото: сайт ралли «Шелковый путь»

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