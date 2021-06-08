Осталось три варианта названия омской команды ВХЛ

Название создаваемой омской команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) предстоит выбрать из трех вариантов. О начале финальной части конкурса объявили в ХК «Авангард».

Три варианта по итогам предшествовавшего опроса назвал председатель совета директоров клуба. Чаще всего болельщики называли «Омские крылья», «Каучук» и «Асгард». Финальное голосование в онлайн-режиме будет идти до конца дня 11 июня.

Ранее Омск не был представлен в ВХЛ. Как писали Sibnovosti.ru, в мае 2020 года было подписано соглашение, по которому новокузнецкий «Металлург» из ВХЛ стал фарм-клубом «Авангарда», выступающего в Континентальной хоккейной лиге.

По словам руководителей «Авангарда», на 90% омская команды этой лиги будет состоять из местных воспитанников.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»