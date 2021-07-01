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«Шелковый путь» начинается в Омске

Главная Спорт
Омск
10:53 1 Июля 2021
гонки, автомобиль, старт
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в 17:00 на Соборной площади Омска пройдет церемония открытия ралли «Шелковый путь». Спустя два часа состоится презентация экипажей участников гонки.

Всего в гонках примут участие 90 экипажей в пяти категориях. Собственно спортивные заезды стартуют завтра в 9:00 на полигоне 242-го учебного центра ВДВ. В этот день гонки пройдут до 14:00. По данным мэрии Омска, финиш первого скоростного участка состоится в районе поселка Индейка Калачинского района Омской области.

В настоящее время экипажи базируются на площади перед «Экспоцентром».

Как писали Sibnovosti.ru, маршрут «Шелкового пути» в этом году проходит по территории России и Монголии. Ралли финиширует 11 июля в Улан-Баторе.

Фото: портал правительства Омской области

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