В минувшее воскресенье в Новосибирск вернулись хоккеисты «Сибири», выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Они проводили предсезонные сборы в Минске.

На финише сборов «Сибирь» провела два матча с белорусскими командами. Сначала гости обыграли минскую «Юность» со счетом 2:1. ﻿Шайбы у «Сибири» на счету Никиты Шашкова и Александра Шарова. Второй матч для новосибирцев сложился менее удачно, они уступили другому клубу КХЛ – минскому «Динамо» - 3:4. У гостей отличились снова Никита Шашков, а также Алексей Яковлев и Олег Ли. Решающую шайбу динамовцы провели в овертайме.

«Новосибирцев подвели удаления, которых они нахватали, начиная со второго периода (восемь). Два из них оказались результативными для «Динамо», включая и победную шайбу в овертайме», - отметил сайт «Сибири».

Омский «Авангард» первый матч подготовки к новому сезону выиграл в Балашихе у подмосковного «Витязя» 4:2. Завтра омичи стартуют матчем против челябинского «Трактора» в предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»