2 августа
Омск
погода +27 °C
73.14
 
€ 86.99
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

«Сибирь» провела два матча с белорусскими командами

Главная Спорт
Омск
12:33 2 Августа 2021
хоккей, белоруссия, матч
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В минувшее воскресенье в Новосибирск вернулись хоккеисты «Сибири», выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Они проводили предсезонные сборы в Минске.

На финише сборов «Сибирь» провела два матча с белорусскими командами. Сначала гости обыграли минскую «Юность» со счетом 2:1. ﻿Шайбы у «Сибири» на счету Никиты Шашкова и Александра Шарова. Второй матч для новосибирцев сложился менее удачно, они уступили другому клубу КХЛ – минскому «Динамо» - 3:4. У гостей отличились снова Никита Шашков, а также Алексей Яковлев и Олег Ли. Решающую шайбу динамовцы провели в овертайме.

«Новосибирцев подвели удаления, которых они нахватали, начиная со второго периода (восемь). Два из них оказались результативными для «Динамо», включая и победную шайбу в овертайме», - отметил сайт «Сибири».

Омский «Авангард» первый матч подготовки к новому сезону выиграл в Балашихе у подмосковного «Витязя» 4:2. Завтра омичи стартуют матчем против челябинского «Трактора» в предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Омска: Прошли первые матчи в «сибирской» группе ФНЛ-2

Прошли первые матчи в «сибирской» группе ФНЛ-2

21 Июля 2021 г.
Омский «Иртыш» стартовал с победы
Новости Омска: В Омске для ралли «Шёлковый путь» подготовили 300 тысяч литров топлива

В Омске для ралли «Шёлковый путь» подготовили 300 тысяч литров топлива

1 Июля 2021 г.
Смазочными материалами и топливом участников обеспечивает «Газпром нефть»
Новости Омска: «Шелковый путь» начинается в Омске

«Шелковый путь» начинается в Омске

1 Июля 2021 г.
Сегодня состоится церемония открытия ралли
Новости Омска: Пресс-конференция «Королева спорта Калачинск - 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Королева спорта Калачинск - 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

28 Июня 2021 г.
Областной сельский спортивно-культурный праздник пройдет в июле
Новости Омска: Омский «Иртыш» проведет два матча с подмосковными футболистами

Омский «Иртыш» проведет два матча с подмосковными футболистами

23 Июня 2021 г.
В соперники на контрольных матчах выбраны «Сатурн» и «Олимп-Долгопрудный»
Новости Омска: Бывший футболист «золотого» состава «Зенита» возглавил омский футбольный «Иртыш»

Бывший футболист «золотого» состава «Зенита» возглавил омский футбольный «Иртыш»

18 Июня 2021 г.
Главным тренером назначен Александр Горшков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Пресс-конференция «Профилактика аварийности среди начинающих водителей» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Профилактика аварийности среди начинающих водителей» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

28 Июля 2021 г.
Пресс-конференция проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Омска: Главред ИнфоШОС.Ру: «Криптовалюты будут обретать все большую ценность»

Главред ИнфоШОС.Ру: «Криптовалюты будут обретать все большую ценность»

2 Августа 2021 г.
Леонид Ковачич дал интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа
Новости Омска: В Омске дом украсили портретами Достоевского

В Омске дом украсили портретами Достоевского

1 Августа 2021 г.
На работу ушла неделя и 100 баллончиков с красками
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru