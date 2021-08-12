Пресс-конференция «SIM-2021: стартуем через месяц!» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция об организации и проведении 31-го Сибирского международного марафона (SIM).

Спикеры:

- Дмитрий Крикорьянц – министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

- Константин Подбельский – директор серии забегов «Сибирский международный марафон»;

- Михаил Кульков – мастер спорта международного класса по легкой атлетике, многократный победитель и призер забегов SIM на различных дистанциях, основатель бегового сообщества «МегаБег»;

- Евгений Непша – основатель ULTRA - TRAIL SOLORACE, первого в регионе трейлового забега на территории государственного природного заповедника «Озеро Эбейты»;

- Вадим Злобин - официальный комментатор 31-го Сибирского международного марафона, технический делегат ВФЛА (г. Москва, по видеосвязи).