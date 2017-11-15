Сергей Фролов останется временным мэром до выборов нового главы Омска

Действующий исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов будет занимать эту должность до 22 ноября, затем он станет заместителем губернатора. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Омской области Александр Бурков предложил и.о. мэра Омска Сергею Фролову занять пост зампреда правительства Омской области и курировать ключевой блок — ЖКХ, строительство, дороги.

Сергей Фролов считался фаворитом «гонки» на пост мэра Омска.

«Меня пригласил Александр Бурков, предложил перейти на должность зампреда. Неожиданное, но приятное предложение. Тот же функционал — стройки, дорожный фонд, дольщики. Но есть казус: я сегодня и.о. мэра, и заменить меня по уставу невозможно. То есть я до 22 ноября буду исполнять обязанности мэра», — цитирует портал «Омск здесь» Фролова.

В пятницу, 17 ноября, допущенные комиссией к участию в конкурсе кандидаты в мэры пройдут собеседование с членами комиссии. По итогам рейтингового голосования будут определены не менее двух кандидатов, из которых на сессии горсовета 22 ноября депутаты выберут нового мэра.

До вступления в должность нового избранного мэра исполнять обязанности градоначальника будет директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских.

Фото: портал «Омск здесь»