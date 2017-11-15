15 ноября
Омск
погода -8 °C
курсы валют
59.62
 
€ 69.68
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Сергей Фролов останется временным мэром до выборов нового главы Омска

Главная Политика
Омск
07:13 15 Ноября 2017
общество, политика, мэр, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Действующий исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов будет занимать эту должность до 22 ноября, затем он станет заместителем губернатора. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Омской области Александр Бурков предложил и.о. мэра Омска Сергею Фролову занять пост зампреда правительства Омской области и курировать ключевой блок — ЖКХ, строительство, дороги.

Сергей Фролов считался фаворитом «гонки» на пост мэра Омска.

«Меня пригласил Александр Бурков, предложил перейти на должность зампреда. Неожиданное, но приятное предложение. Тот же функционал — стройки, дорожный фонд, дольщики. Но есть казус: я сегодня и.о. мэра, и заменить меня по уставу невозможно. То есть я до 22 ноября буду исполнять обязанности мэра», — цитирует портал «Омск здесь» Фролова.

В пятницу, 17 ноября, допущенные комиссией к участию в конкурсе кандидаты в мэры пройдут собеседование с членами комиссии. По итогам рейтингового голосования будут определены не менее двух кандидатов, из которых на сессии горсовета 22 ноября депутаты выберут нового мэра.

До вступления в должность нового избранного мэра исполнять обязанности градоначальника будет директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских.

Фото: портал «Омск здесь»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Политика / НОВОСТИ
Новости Омска: Исполняющий обязанности мэра Омска уходит с поста

Исполняющий обязанности мэра Омска уходит с поста

14 Ноября 2017 г.
Ранее Сергея Фролова считали самым вероятным кандидатом на должность градоначальника
Новости Омска: Число претендентов на кресло мэра Омска выросло до 37 человек

Число претендентов на кресло мэра Омска выросло до 37 человек

9 Ноября 2017 г.
Окончательный выбор кандидатуры депутаты сделают 22 ноября
Новости Омска: Список зарегистрированных кандидатов в мэры Омска сформируют 9 ноября

Список зарегистрированных кандидатов в мэры Омска сформируют 9 ноября

7 Ноября 2017 г.
Пока конкурсная комиссия зарегистрировала только 20 кандидатов
Новости Омска: «Единая Россия» в Омске не станет выдвигать в 2018 году конкурента Буркову

«Единая Россия» в Омске не станет выдвигать в 2018 году конкурента Буркову

3 Ноября 2017 г.
Аналогичная ситуация в Орловской области
Новости Омска: Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку руководителями регионов

Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку руководителями регионов

3 Ноября 2017 г.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля
Новости Омска: Омские министры направились в мэры

Омские министры направились в мэры

31 Октября 2017 г.
Сразу два министра подали документы для регистрации кандидатами на должность мэра Омска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Глава Омской области предложил Казахстану трансграничный кластер

Глава Омской области предложил Казахстану трансграничный кластер

10 Ноября 2017 г.
Это позволит объединить омский опыт кластерной работы с капиталом и инвестициями Казахстана
Новости Омска: Вице-мэр Омска пожаловалась на низкую зарплату чиновников

Вице-мэр Омска пожаловалась на низкую зарплату чиновников

13 Ноября 2017 г.
Доходы самой Инны Парыгиной в 2016 году составили 3,86 млн рублей
Новости Омска: В Омске врачи отказались помочь восьмилетнему мальчику с пробитой головой

В Омске врачи отказались помочь восьмилетнему мальчику с пробитой головой

13 Ноября 2017 г.
Медик, отказавшаяся осмотреть ребенка, будет отстранена от работы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.